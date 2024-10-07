По предварительным данным, женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора.

Сегодня около 13:00 на улице Багратиона в Цетральном округе Омска произошло ДТП с участием пешехода. Как сообщили в полиции, 62-летний водитель автобуса № 103 сбил 70-летнюю женщину.

По предварительным данным, в момент аварии пенсионерка переходила проезжую часть на красный свет. Женщина получила травмы. Ее доставили в больницу.

В обстоятельствах и причинах ДТП разбирается полиция. Контролировать расследование будет прокуратура.