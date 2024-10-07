Омск-Информ
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·Политика

Ограничение коснутся глав муниципальных образований.

Губернатор Виталий Хоценко подписал указ об утверждении Порядка принятия решения об ограничении права на выезд из Российской Федерации для руководителей муниципальных образований, допущенных к сведениям особой важности и секретным сведениям.

Согласно этому документу, основанием для временного ограничения права на выезд из РФ для чиновников является решение главы региона. Оно принимается с учетом осведомленности главы муниципального образования в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.

Руководителями муниципальных образований являются главы районов области и мэр Омска.    

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·Политика

Ограничение коснутся глав муниципальных образований.

Губернатор Виталий Хоценко подписал указ об утверждении Порядка принятия решения об ограничении права на выезд из Российской Федерации для руководителей муниципальных образований, допущенных к сведениям особой важности и секретным сведениям.

Согласно этому документу, основанием для временного ограничения права на выезд из РФ для чиновников является решение главы региона. Оно принимается с учетом осведомленности главы муниципального образования в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.

Руководителями муниципальных образований являются главы районов области и мэр Омска.    

1096