Изменения в государственной программе «Развитие системы образования Омской области» уже утверждены.

Правительство Омской области перераспределило по субсидии на капитальный ремонт муниципальных школ двухгодичного цикла почти 116 млн рублей на субсидию по капитальному ремонту муниципальных школ одногодичного цикла. Это даст возможность в 2024 году провести капитальные ремонты в шести объектах, которые были запланированы на следующий год.

Эти объекты – Крутинский лицей, Колосовская средняя школа, Любимовская средняя школа (Оконешниковский район), Усть-Ишимский лицей «Альфа», Чекрушанская школа (Тарский район) и Фирстовская школа (Большеуковский район). Проектно-сметная документация по этим объектам уже выполнена. С учетом цены государственного контракта необходимы дополнительные бюджетные ассигнования.

Кроме того, на капитальный ремонт Казачьей кадетской школы-интерната с 2025 на этот год перераспределено 98,1 млн рублей. Капитальный ремонт школы-интерната ведется с опережением графика работ. Этим обусловлен перенос части средств субсидии со следующего на текущий год.

На реализацию мероприятий по капитальному ремонту Красноярской адаптивной школы-интерната в 2025 году перераспределяются 42,6 млн рублей для проведения контрактации в текущем году.

За счет средств экономии на торгах выделено 5,2 млн рублей на ремонт кровли адаптивной школы-интерната № 17 в соответствии с разработанной сметой.

Помимо этого, по инициативе губернатора Виталия Хоценко внесены изменения в систему расчета субсидий местным бюджетам на целевую подготовку специалистов для системы образования. Студенты, которые в 2024 году заключили договоры о целевом обучении по педагогическим направлениям, с первого курса будут получать материальную поддержку в размере 10 тысяч рублей. Если договор был заключен на 2-м или 3-м курсе, поддержка будет увеличена до15 тысяч рублей, а если договор заключен на 4-м или 5-м курсе, то материальная поддержка составит до 20 тысяч рублей. Окончательный размер зависит от места дальнейшего трудоустройства – в Омске или области. До этого времени бюджет предусматривал выплаты только для студентов с 1-го по 4-й курсы.

Суммарные объемы финансирования из областного бюджета на этот год – с учетом студентов 5-го курса – составит 12,8 млн рублей. Эти изменения позволят привлекать до 200 молодых специалистов в систему образования каждый год.