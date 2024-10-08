Новая экономическая ситуация дала импульс развитию местных производств, что привело к росту экономики региона и, как следствие, его инвестиционной привлекательности для федеральных застройщиков.

Аналитики GloraX изучили динамику строительства и ввода жилой недвижимости Омской области за последние 7 лет. После перехода на проектное финансирование в 2019 г. объемы строительства снизились и зафиксировались на одном уровне в последующие три года. В 2022 г. объем строительства вырос в 2 раза и уверенно держится примерно на одном уровне на протяжении последних трех лет. К середине лета 2024 г. он вырос до 590 тыс. кв. м, из них на Омск приходится 541 тыс. кв. м (92 %).

При этом объем ввода жилья в новостройках пока отстает от объемов строительства, так как в среднем девелоперский цикл проекта длится 3 года. Объем ввода жилой недвижимости в Омской области за январь – август 2024 г. составил 107 тыс. кв. м (–17 % к аналогичному периоду 2023 г.), а до конца года девелоперами заявлено ко вводу еще 111 тыс. кв. м. В последние годы объем ввода замедлился на фоне низкой базы объема строительства предыдущих лет. Резкое увеличение количества строящихся объектов началось с 2022 года, поэтому аналитики GloraX прогнозируют значительное увеличение объемов ввода в Омской области в 2025 г., когда будут завершены стартовавшие в 2022 г. проекты.

Рынок жилья Омской области активно развивается, сейчас здесь реализуется 53 проекта. На долю пяти ключевых застройщиков региона приходится более половины общего объема реализуемых проектов – 61 %. На рынке недвижимости Омской области работают как местные, так и федеральные игроки.

В июле 2024 года на рынок недвижимости региона вышел федеральный девелопер GloraX.

– Экономика Омска растет впечатляющими темпами. При этом даже сейчас объем текущего строительства остается довольно низким, по сравнению с другими крупными городами. Низкая обеспеченность жильем в сочетании с платежеспособным спросом на качественную недвижимость и вызвали интерес федеральных девелоперов к Омску. У GloraX амбициозные планы по развитию, мы намерены реализовать в городе не один точечный проект, а заниматься девелопментом комплексных проектов, включающих необходимую инфраструктуру и качественное благоустройство, – подчеркнул вице-президент по развитию и GR GloraX Денис Лебедев.

Уточним, что девелопер планирует реализовать на правом берегу реки Иртыш масштабный проект GloraX Заозерная общей площадью около 150 тыс. кв. м. GloraX также построит детский сад на 200 воспитанников, выступит соинвестором строительства или реконструкции школы и благоустроит участок прогулочной набережной реки Иртыш в границах застройки. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 18 млрд рублей.