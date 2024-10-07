Руководителей получили главные управления, РЭК, а также вновь созданные секретариаты губернатора и правительства.
Губернатор Виталий Хоценко принял целый ряд кадровых решений, касающихся работы правительства Омской области. Так, своего руководителя получил вновь созданный секретариат губернатора. Его возглавил Дмитрий Гурьянов. Главой секретариата правительства назначен Владимир Галдин.
Председателем Региональной энергетической комиссии переназначен Дмитрий Русских. Кроме того, свои посты сохранили:
- заместитель министра внутренней политики Андрей Игнатчик;
- начальник Главного управления финансового контроля Александр Кучеренко;
- руководитель Главного управления контрактной системы Наталья Дохват;
- начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин (относится к Минсельхозу Омской области) Николай Самбурский;
- глава мобилизационного управления Николай Степаненко;
- руководитель управления губернатора по защите гостайны Игорь Романенко;
- начальник управления губернатора по профилактике коррупционных правонарушений Николай Ратушный.