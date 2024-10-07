Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Ранее она стояла у сквера Молодоженов, теперь будет располагаться возле Советского ЗАГСа.

Департамент транспорта сообщает о переносе автобусной остановки в городке Нефтяников. До недавнего времени остановка «Дворец бракосочетания» располагалась у сквера Молодоженов, теперь она будет находиться у дома № 98 на улице 50 лет Октября, то есть ближе к Советскому ЗАГСу.

– Остановочный пункт оборудован площадкой, павильоном для ожидания общественного транспорта и знаком 5.16 «Место остановки автобуса». Рядом с остановкой расположен пешеходный переход. Вблизи сквера Молодоженов соответствующий дорожный знак и павильон демонтированы, посадка и высадка пассажиров не осуществляются, – сообщили в дептрансе.

Согласно данным 2ГИС, на остановке «Дворец бракосочетания» останавливаются автобусы, следующие по маршрутам № 20, 139, 346 и 425.

·Общество

Ранее она стояла у сквера Молодоженов, теперь будет располагаться возле Советского ЗАГСа.

Департамент транспорта сообщает о переносе автобусной остановки в городке Нефтяников. До недавнего времени остановка «Дворец бракосочетания» располагалась у сквера Молодоженов, теперь она будет находиться у дома № 98 на улице 50 лет Октября, то есть ближе к Советскому ЗАГСу.

– Остановочный пункт оборудован площадкой, павильоном для ожидания общественного транспорта и знаком 5.16 «Место остановки автобуса». Рядом с остановкой расположен пешеходный переход. Вблизи сквера Молодоженов соответствующий дорожный знак и павильон демонтированы, посадка и высадка пассажиров не осуществляются, – сообщили в дептрансе.

Согласно данным 2ГИС, на остановке «Дворец бракосочетания» останавливаются автобусы, следующие по маршрутам № 20, 139, 346 и 425.