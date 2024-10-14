Только 63 % рукововодителей компаний принимают какие-либо меры. Популярнее всего вакцинация, но некоторые не отслеживают заболеваемость.

Осень традиционно принято считать сезоном подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сырая и прохладная погода, особенно если дома или в офисе еще не включили отопление, создает благоприятные условия для распространения вирусов. На карантин из-за гриппа и ОРВИ уже полностью закрыли несколько омских школ. Наблюдается и рост заболеваемость коронавирусом, за прошлую неделю в регионе зафиксировано 200 новых случаев. В связи с этим «Омск-информ» выяснил, как подготовились к сезону коронавируса и простуд работодатели.

Вакцинация: лучше, чем ничего

Как рассказали руководители омских компаний, сейчас не фиксируется особенного увеличения количества сотрудников, ушедших на больничный. Так, крупнейший ретейлер и девелопер, глава ТД «Шкуренко» Виктор Шкуренко заявил о готовности к вспышке простудных инфекций. Но признался, что скорее ощущает нехватку кадров.

– Сезонный всплеск гриппа и ОРВИ есть, но мы к этому готовы. Вакцинацию советуем, но не заставляем. Сейчас болеют люди меньше, чем в пандемийные годы, но ситуация с персоналом хуже. Это не связано с сезонной заболеваемостью. Просто дефицит персонала, – отметил Шкуренко.

По словам президента «Союза организаций торговли Омской области» Бориса Сваткова, заболеваемость гриппом и ОРВИ нынешней осенью нельзя назвать высокой.

– Сейчас нет в компаниях такой проблемы, как большая заболеваемость. Никаких особых мер работодатели тоже не принимают, только самые обычные, – сказал Сватков.

Лечат медом и имбирем Причины таких ответов очевидны. Судя по всему, работодатели не акцентируют внимание на ОРВИ и коронавирусе, не придавая им значения. Это подтверждают официальные исследования. По данным специалистов Superjob, 37 % омских работодателей в этом году не предпринимают никаких мер для предотвращения эпидемии гриппа в трудовых коллективах. Вакцинируют персонал в 34 % компаний. Еще 9 % закупили медицинские маски, 3 % – практикуют очистку воздуха, 2 % – надеются на народные средства (мед, лимон, имбирь). В 1 % офисов имеются санитайзеры, противовирусные и иммуностимулирующие препараты, витамины и БАДы. Есть и другая причина, по которой омские работодатели не в курсе заболеваемости среди своих сотрудников. Как сообщают «Известия», в последние годы в России растет доля работников, которые не оформляют больничный лист при появлении явных признаков ОРВИ или гриппа. По данным на июль 2024 года, их 42,8 %. Это на 5,2 % больше, чем в 2022 году, и на 10,6 % больше, чем в 2021-м. Работники признаются, что не берут больничные и переносят болезнь на ногах, потому что не хотят терять в доходах. Некоторых не брать больничный просит начальство. Другие боятся увольнения. Чаще остальных не берут больничные сотрудники на удаленке.

Спастись самим

В этой ситуации сотрудникам не остается ничего иного, как обходиться собственными силами и беречься от гриппа и простуды, соблюдая нехитрые правила. Основной путь передачи гриппа и ОРВИ – воздушно-капельный: то есть при разговоре или кашле от больного человека к здоровому. Еще один путь – через руки или предметы, на которые попали частицы вируса.

Из этого следуют меры профилактики заболеваемости:

Укрепление иммунитета. Во время эпидемий избегайте переохлаждений и недосыпа, которые могут подорвать иммунитет. Режим дня, наоборот, способствует укреплению иммунитета. Помогают не заболеть также прогулки на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки, регулярное проветривание и влажная уборка помещений. Ешьте достаточное количество белков, жиров и углеводов. Не забывайте про витамины, которые содержатся в овощах, зелени, фруктах. Социальная дистанция. В период эпидемии лучше отказаться от посещений общественных мест, а при контакте с большим количеством людей пользоваться маской и перчатками. Полезно и мыть руки после контакта с людьми, а также промывать нос средствами на основе морской воды. Вакцинация. Прививки от гриппа обязательны для детей и пенсионеров, людей с ослабленным иммунитетом, диабетиков, а также медицинских работников. За бесплатной прививкой можно обратиться в поликлинику по месту жительства.

Таким образом, омичам, нанимаясь на работу, стоит помнить, что никто лучше них самих не позаботится о собственном здоровье. Выборка высказываний работодателей и официальные исследования говорят в пользу этой простой истины. Если вы все-таки заболели, не идите в офис, где вы рискуете кого-нибудь заразить, а обратитесь к врачу. Медики не рекомендуют заниматься самолечением.