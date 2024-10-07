Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел на отделенной от основной дороги территории. Грузовая «газель» двигалась задним ходом, водитель не заметил пешехода.

Сегодня утром на Левобережье произошло ДТП, в результате которого погибла женщина-пешеход. Около 9:30 часов омичка шла возле торгового комплекса «Маяк» на проспекте Комарова, когда ее сбила грузовая «газель». Машина двигалась задним ходом по отдаленной от основной дороги территории. Судя по всему, водитель не заметил пешехода.

В результате наезда 43-летняя скончалась на месте от полученных травм. Сейчас по факту трагедии проводится проверка.

·Происшествия

Инцидент произошел на отделенной от основной дороги территории. Грузовая «газель» двигалась задним ходом, водитель не заметил пешехода.

Сегодня утром на Левобережье произошло ДТП, в результате которого погибла женщина-пешеход. Около 9:30 часов омичка шла возле торгового комплекса «Маяк» на проспекте Комарова, когда ее сбила грузовая «газель». Машина двигалась задним ходом по отдаленной от основной дороги территории. Судя по всему, водитель не заметил пешехода.

В результате наезда 43-летняя скончалась на месте от полученных травм. Сейчас по факту трагедии проводится проверка.