Николай Березовский занимает 11-е место по количеству матчей, проведенных за омский клуб. Его вклад в развитие местного хоккея бесценен.

ХК «Авангард» сообщает, что в минувшую субботу, 5 октября, на 74-м году жизни скончался ветеран омского хоккея Николай Березовский. Он провел всю карьеру только за омский клуб, а затем долгое время работал тренером в ДЮСШ «Авангард».

С 1969 по 1983 год Березовский провел около 550 матчей за команды «Каучук», «Химик», «Шинник» и «Авангард», забросив в них 28 шайб. Он занимает 11-е место по количеству проведенных матчей за всю историю клуба.

– Вклад Николая Михайловича в развитие омского хоккея бесценен. ХК «Авангард» выражает глубокие соболезнования родным и близким, – говорится в заявлении омского клуба.

Прощание с Николаем Березовским пройдет 8 октября с 13 до 14 часов в Воскресенском военном соборе (улица Партизанская, 16).