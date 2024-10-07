В Штабе общественной поддержки начала работать фотовыставка со снимками Владимира Путина разных лет. Все желающие могут посетить ее до конца недели.

Сегодня, 7 октября, в день рождения Путина, в Штабе общественной поддержки (пр. Карла Маркса, 6) начала работать фотовыставка, посвященная президенту России.

На открытии выставки спикер областного парламента Александр Артемов поделился с молодежью своими воспоминаниями о том непростом времени и условиях, когда Владимир Путин заступал на роль кандидата в президенты.

– Владимиру Владимировичу удалось собрать воедино все здравые силы страны, возглавить их и начать процесс по возрождению суверенитета нашего государства. В Россию поверили все те, кто разуверился в будущем нашей страны, наши партнеры по СНГ поняли, что Россия – это то государство, на которое можно опереться. То уважение, которое испытывают сотни тысяч людей по отношению к нашему государству, – это прямая заслуга Владимира Владимировича! – отметил Александр Артемов.

Фотовыставка с портретами национального лидера, сделанными в разные годы, подготовлена при участии активистов МГЕР. Сегодня по всей стране проводятся мероприятия ко дню рождения лидера: субботники, фотовыставки, бесплатные мастер-классы, оказывается помощь ветеранам, отправляется гуманитарная помощь бойцам и жителям новых регионов. В Омске проходит марафон добрых дел «Добрые дела – лучший подарок президенту».

– По-настоящему национальный лидер, которого уважают сотни миллионов людей не только в нашем государстве, но и за его пределами. В многополярном мире роль такого лидера, как Владимир Владимирович, возросла в сотни раз. Огромнейшая заслуга в том, что именно он в самые трудные времена смог собрать воедино все здравые силы страны, возглавить их и начать процесс по возрождению суверенитета нашего государства. Сегодня в этот день хотелось бы пожелать нашему президенту терпения, мужества и мудрости в принятии решений, достижения всех поставленных целей! Как Верховному главнокомандующему, и нам всем вместе с ним – победного завершения специальной военной операции! – отметил Александр Артемов.

Добавим, что фотовыставку могут посетить все желающие до конца текущей недели.