Омск-Информ
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·Происшествия

Водитель иномарки не справился с управлением, и машина вылетела с трассы.

Очередное смертельное ДТП в Омской области. Сегодня около семи часов утра на 113-м километре Черлакского тракта попала в аварию «мазда», которой управлял 45-летний житель Черлакского района. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Как сообщили в полиции, в результате ДТП водитель погиб на месте происшествия. Его 17-летний пассажир был доставлен в больницу с полученными травмами. По факту ДТП проводится проверка, ход которой контролирует прокуратура.

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·Происшествия

Водитель иномарки не справился с управлением, и машина вылетела с трассы.

Очередное смертельное ДТП в Омской области. Сегодня около семи часов утра на 113-м километре Черлакского тракта попала в аварию «мазда», которой управлял 45-летний житель Черлакского района. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Как сообщили в полиции, в результате ДТП водитель погиб на месте происшествия. Его 17-летний пассажир был доставлен в больницу с полученными травмами. По факту ДТП проводится проверка, ход которой контролирует прокуратура.

1667