Он припарковал автомобиль, а тот внезапно загорелся.

В Омской области сгорело два автомобиля. Как сообщили в МЧС, сегодня ночью во дворе дома на улице Туполева в Кировском округе Омска вспыхнула припаркованная машина. В салоне автомобиля в это время находился водитель. Он получил ожоги. Машина восстановлению не подлежит.

Ранее, в субботу, автомобильный пожар произошел в Кормиловском районе. Вспыхнула стоявшая на обочине легковая машина. Огонь повредил моторный отсек и приборную панель. В результате инцидента никто не пострадал.

- В обоих случаях дознаватели МЧС России установили, что предварительно, пожары случились из-за неисправности систем, узлов и механизмов автомобилей, - сообщили в МЧС

Отметим, что в 2024 году в Омской области произошло 178 автопожаров. Один человек погиб, шестеро получили травмы.