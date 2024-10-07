Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Вчера, 6 октября, около 21:20 часов на окраине Центрального округа Омска произошло ДТП со смертельным исходом.

По данным Госавтоинспекции, 46-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», ехавший по улице 21-я Амурская в направлении улицы Завертяева, в районе дома № 97А сбил пешехода, переходившую проезжую часть в неположенном месте. В результате наезда легковушки 44-летний пешеход скончался на месте от полученных травм. По факту инцидента сейчас проводится проверка.

·Происшествия

Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Вчера, 6 октября, около 21:20 часов на окраине Центрального округа Омска произошло ДТП со смертельным исходом.

По данным Госавтоинспекции, 46-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», ехавший по улице 21-я Амурская в направлении улицы Завертяева, в районе дома № 97А сбил пешехода, переходившую проезжую часть в неположенном месте. В результате наезда легковушки 44-летний пешеход скончался на месте от полученных травм. По факту инцидента сейчас проводится проверка.