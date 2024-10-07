Парень сам дал преступникам коды из сообщений.

Очередной жертвой мошеннников стал 22-летний житель Советского округа Омска. Как сообщили в полиции, парню позвонил якобы работник оператора сотовой связи и предложил продлить договор, а иначе его номер заблокируют. Молодой человек поверил и предоставил всю информацию, которую у него просили, в том числе коды из СМС-сообщений. После этого со счета омича списали все деньги – 700 тыс. рублей.

Всего за сутки в Омской области полицейские зарегистрировали 4 дистанционных хищений. Например, 58-летняя жительница Тевризского района перевела 22 тыс. рублей неизвестному, который обещал ей дрова. Однако топливо женщина так и не получила.