Омск-Информ
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·Общество

В ночные часы уже не погреться. 

Синоптики Омского гидрометцентра дали прогноз погоды на понедельник, 7 октября. По данным специалистов, омичей ждут резкие перепады температур. Так, ночью столбик термометра покажет +1…+6 градусов, днем потеплеет до +9…+14 градусов. Без существенных осадков, ночью по северной половине небольшие осадки в виде дождя.

Во вторник, 8 октября, характер погоды не изменится, даже немного потеплеет и станет ветрено. Таким образом, жители региона смогут погреться в дневные часы, а ночами, увы, уже очень свежо. 

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·Общество

В ночные часы уже не погреться. 

Синоптики Омского гидрометцентра дали прогноз погоды на понедельник, 7 октября. По данным специалистов, омичей ждут резкие перепады температур. Так, ночью столбик термометра покажет +1…+6 градусов, днем потеплеет до +9…+14 градусов. Без существенных осадков, ночью по северной половине небольшие осадки в виде дождя.

Во вторник, 8 октября, характер погоды не изменится, даже немного потеплеет и станет ветрено. Таким образом, жители региона смогут погреться в дневные часы, а ночами, увы, уже очень свежо. 

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