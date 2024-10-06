Дети выступили в трех разных качествах: пешехода, пассажира автомобиля и электросамоката.

В воскресенье, 6 октября, в Омске и в области случилось три ДТП со школьниками. Так, об аварии в Горьковском районе стало известно в 13:20. Предварительно установлено, что 47-летняя водитель «тойоты» на дороге Алексеевка – Саратово опрокинулась в кювет.

В результате аварии дама, а также ее пассажиры, 50-летний мужчина и 7-летний мальчик, доставлены в больницу.

О втором ДТП на дороге Омск – Нижняя Омка появилась информация в 15:50. Правоохранители выяснили, что 35-летний водитель «Лады Приоры» случайно наехал на 12-летнего подростка, выбежавшего на проезжую часть. В результате травмированный пешеход оказался в больнице.

Сообщение о третьей аварии, на улице Авиагородок поступило в 16:20. 50-летний водитель «тойоты» наехал на 39-летнего мужчину и 15-летнего подростка, пересекавших проезжую часть на электросамокате. Ребенок попал в больницу.