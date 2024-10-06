Специалист обещает выехать в любой район города.

На сайте бесплатных объявлений появилась услуга по выгулу квадроберов. Один из тех, кто предлагает новый сервис, готов выехать в любой район города.

За 1,5 часа прогулки автор объявления просит 1,5 тыс. рублей. При себе надо иметь поводок и игрушки. Гулять с квадробером обещают только в его микрорайоне.

Тем, кто заказал услугу, необходимо указать физические параметры «животного» – его рост, возраст и вес, а также прислать его фото.

На данный момент Госдума РФ начала разрабатывать законопроект о запрете пропаганды «деструктивной идеологии», в том числе квадроберства.