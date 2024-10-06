Омск-Информ
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·Происшествия

Горожанина ввела в искушение незапертая дверь «Лады».

В Омске сотрудники уголовного розыска задержали омича, подозреваемого в хищении чужого имущества из «Лады».

Накануне к правоохранителям обратился 52-летний омич, который утром припарковал машину во дворе дома на улице Кабанова. А вечером обнаружил пропажу автомобильного аккумулятора и оставленных на заднем сиденье электроинструментов: виброшлифовальной машины и торцовочной пилы. Оперативники быстро вычислили и задержали охотника за чужим добром. Как рассказал сам задержанный, он не смог пройти мимо незапертой машины. 33-летний горожанин быстро похитил, продал электроинструменты и аккумулятор. А деньги прогулял в кафе фастфуда.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и угон.

·Происшествия

Горожанина ввела в искушение незапертая дверь «Лады».

В Омске сотрудники уголовного розыска задержали омича, подозреваемого в хищении чужого имущества из «Лады».

Накануне к правоохранителям обратился 52-летний омич, который утром припарковал машину во дворе дома на улице Кабанова. А вечером обнаружил пропажу автомобильного аккумулятора и оставленных на заднем сиденье электроинструментов: виброшлифовальной машины и торцовочной пилы. Оперативники быстро вычислили и задержали охотника за чужим добром. Как рассказал сам задержанный, он не смог пройти мимо незапертой машины. 33-летний горожанин быстро похитил, продал электроинструменты и аккумулятор. А деньги прогулял в кафе фастфуда.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и угон.