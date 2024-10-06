В иномарке ехала семья из города, направлявшаяся в Муромцево. В отечественной машине оказались строители из Азербайджана.

Появились подробности смертельного ДТП на трассе Омск – Муромцево – Седельниково. Вчера вечером водитель «Лады» не заметил внезапно выбежавшего на дорогу лося, протаранив сначала животное, а потом «Тойоту».

Как уточнили «Омск-информу» в прокуратуре, в новенькой иномарке ехала семья из Омска, которая двигалась в Муромцево к родственникам. После столкновения 42-летняя водитель и ее 6-летний сын оказались в больнице, а вот 38-летний сожитель автоледи погиб.

В «Ладе-Гранте» прошлого года выпуска оказались строители из Азербайджана. Они работали на объекте в Муромцево и возвращались в Омск. 30-летний водитель и два его пассажира, 39 и 35 лет, после аварии погибли. А 19-летний брат погибшего водителя и еще один 38-летний пассажир «Лады» находятся в больнице.