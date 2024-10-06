Кроме того с октября перестанет летать прямой борт в Уфу.

На сайте Омского аэропорта появилось осеннее расписание рейсов. Из него явствует, что количество бортов в Сочи с октября сократится вдвое из-за сезонного падения спроса.

До конца сентября на самый популярный российский курорт летали 16 рейсов, а со следующей недели их останется всего 8. Ежедневно в направлении Сочи будет курсировать только борт «Аэрофлота».

Кроме того, с октября отменили прямой рейс в Уфу. Останутся курсировать воздушные судна в направлениях Омск – Уфа – Минводы и Омск – Тобольск – Уфа.