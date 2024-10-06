Известный спортивный обозреватель призвал не травить команду за неудачные игры.

Известный омский спортивный журналист Андрей Блохин призвал болельщиков не глумиться над «Авангардом» из-за неудач. Он считает такое поведение недопустимым для болельщиков.

– Никакая физическая боль, а я теперь знаю, что это такое, не сравнится с болью и разочарованием от того, что люди превращаются в животных. И получают удовольствие от травли и унижений, – считает Блохин.

Журналист вспомнил, как два года назад команда спасла ему жизнь, собрав деньги на лечение.

– Два года назад, когда я был на грани отчаяния (холодный бесстрастный голос говорит тебе: гистология, 4-я стадия рака – и ты покрываешься холодным потом), меня вытащила Команда. Они собрали деньги на мое лечение, – поделился Блохин. – По инициативе Ткачева и Белова, их никто не просил. И они записали видео для меня – вся команда стоит на льду и стучит клюшками. Я плакал в палате, когда это смотрел.

Спортивный обозреватель подчеркнул высокие человеческие качества представителей омской команды. И выразил готовность защищать «ястребов» при любой игре.

– Это люди. Я знаю им цену. И никто никогда не заставит сказать плохое слово в адрес Команды. Я видел их участие, их помощь. Я знаю, что они не способны на подлость, – заявил Блохин. – Это Волков, Рябыкин, Курьянов, Звягин, Ткачев, Белов, Чистяков, Дорошкевич и многие другие. Они защитили меня. Они дали мне надежду еще пожить. А я буду защищать их. Пока дышу.

Пост журналист оставил еще 3 октября, до победы «Авангарда» над «Барысом» со счетом 4:0. Но общую картину это не изменило. В сентябре «ястребы» потерпели 7 поражений подряд. И, несмотря на две победы в трех последних играх, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.