«Ястребы» выиграли со счетом 4:0, реабилитировавшись за обидное поражение в матче с «Локомотивом».

Сегодня, 5 октября, на «G-Drive Арене» хоккеисты омского «Авангарда» принимали одного из главных аутсайдеров нынешнего сезона – астанинский «Барыс». Для «ястребов» это была возможность реабилитироваться за обидное поражение в матче с «Локомотивом» (3:5). Тогда хозяева вели с преимуществом в две шайбы, но вчистую провалили заключительный период и проиграли.

Игра началась с выяснения отношений – форвард хозяев Никита Холодилин повздорил на льду с Тамирланом Гайтамировым. Драка получилась эффектной, а соперник продолжили словесную перепалку в перерыве. Заброшенных шайб пришлось ждать до второй двадцатиминутки.

Счет был открыт на экваторе матча, в равных составах отличился Алексей Макеев. Не успели трибуны как следует отпраздновать, как в ворота «Барыса» залетела еще одна шайба. На этот раз ликующую толпу порадовал Семен Чистяков, реализовавший большинство (2:0). На третий период задачей хозяев был не повторить то, что произошло в предыдущем матче, и «Авангард» с этим справился. Легионеры омичей Рид Буше и Линден Вей. по разу забросили в большинстве и довели дело до «сухой» победы – 4:0.

После небольшой паузы омских «ястребов» ждут три выездных матча. 10 октября они сыграют в Астане против «Барыса» (начало в 20:00 по омскому времени). Потом 12 октября в Магнитогорске с «Металлургом» (начало матча в 17:30 по омскому времени), а 14 октября – с челябинским «Трактором» (в 20:00 по Омску).

На домашней «G-Drive Арене» болельщики увидят «Авангард» 17 октября. Соперником омичей будет московский «Спартак».