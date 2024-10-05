Омск-Информ
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·Общество

Прошла торжественная церемония по случаю начала учебного года.

Сегодня, 5 октября, состоялась торжественная церемония для поступивших в Омскую академию МВД. Известно, что поступили в вуз 260 курсантов, которые приняли присягу.

По информации пресс-службы, в мероприятии принял участие начальник Омского Линейного управления МВД России подполковник полиции Руслан Халин.

В парадном строю приняла присягу и получила первое служебное удостоверение будущий следователь Омского ЛУ МВД России Варвара Скрипка.

В завершении торжественной церемонии курсанты исполнили гимн России.

·Общество

Прошла торжественная церемония по случаю начала учебного года.

Сегодня, 5 октября, состоялась торжественная церемония для поступивших в Омскую академию МВД. Известно, что поступили в вуз 260 курсантов, которые приняли присягу.

По информации пресс-службы, в мероприятии принял участие начальник Омского Линейного управления МВД России подполковник полиции Руслан Халин.

В парадном строю приняла присягу и получила первое служебное удостоверение будущий следователь Омского ЛУ МВД России Варвара Скрипка.

В завершении торжественной церемонии курсанты исполнили гимн России.