Было собрано почти 1300 кубометров мусора.
Сегодня, 5 октября, завершился общегородской субботник. Стали известны его итоги, опубликованные в тг-канале мэра Сергея Шелеста. Напомним, что помимо очищения территории от мусора, участники высаживали деревья и кустарники.
– В осеннем субботнике приняли участие около 49 тысяч жителей города. Перед зимой порядок навели в различных точках города, собрали почти 1300 кубометров мусора, высадили 310 деревьев и 295 кустарников, – сообщил в соцсетях Сергей Шелест.
Также он добавил, что за все время месячника чистоты, который стартовал 9 сентября, удалось избавиться от 3150 кубометров различных отходов. Всего было высажено 1124 дерева и 1290 кустарников.
Отметим, что посадки растений продолжатся до середины ноября.
Ранее «Омск-информ» сообщал о правилах размещения мусора после субботника.