Мошенники составили липовый договор, попросив покупателя подождать доставку авто.

Житель Любинского района захотел через интернет приобрести зарубежный автомобиль.

В начале сентября 48-летний мужчина начал искать в интернете компании, оказывающие услуги по доставке автомобилей. Перейдя по ссылке в мессенджере, он наткнулся на объявления о продаже автомобилей. Мужчина присмотрел «Киа-Соренто» 2015 года выпуска за 673 тысячи рублей.

Связавшись с продавцом, он отправил фотографию паспорта, а тот – договор купли-продажи. С учетом комиссии за якобы оказываемую услугу в размере 377 тысяч рублей, таможенного и утилизационного сборов, а также госпошлины, мужчина перевел злоумышленнику около 1,5 млн рублей.

Собеседник заверил покупателя, что автомобиль со всеми документами должны были доставить в конце сентября. Однако иномарка так и не доехала до своего хозяина. Сельчанин попытался связаться с продавцом, но тот перестал отвечать. Заподозрив неладное, мужчина обратился в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).