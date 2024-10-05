В главной лиге мира поиграла десятка воспитанников омского хоккея. А на подходе еще целая плеяда талантов.

4 октября выездным матчем в Праге стартовал очередной сезон Национальной хоккейной лиги. В столице Чехии встретились «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз», игра закончилась со счетом 4:1 в пользу «дьяволов». Сегодня команды проведут там же повторную встречу, а 8 октября в борьбу вступят и остальные команды.

В главной лиге мира выступает целая россыпь хоккеистов из России, многие из которых являются звездами своих клубов и всей заокеанской организации. Среди них и воспитанники омского хоккея – Илья Михеев («Чикаго»), Егор Чинахов («Коламбус») и Иван Мирошниченко («Вашингтон»). В этом году в НХЛ пробивается подписавший трехлетний контракт с «Каролиной» Глеб Трикозов.

Пока все они завершают подготовку к старту сезона, «Омск-информ» решил освежить в памяти болельщиков, как воспитанники омского хоккея проявили себя за океаном.

Первопроходцы

Пионером среди них был Александр Свитов. В 2002 году он отправился в Америку вместе со Станиславом Чистовым, уроженцем Челябинска, получившим путевку в большой хоккей в Омске, куда он приехал в 16 лет. В связке со Свитовым он играл и в «Авангарде», и в молодежной сборной России, вместе они вышли и на драфт НХЛ.

Драфт 2001 года прошел для омичей феерично – клубы лучшей хоккейной лиги мира отобрали для себя сразу шесть игроков «Авангарда». Свитова взяли третьим (первым номером того драфта был Илья Ковальчук), Чистова – пятым, 25-м ушел Александр Пережогин, 41-м – Андрей Таратухин, 124-м – Егор Шастин, 174-м – Александр Головин, уроженец Усть-Каменогорска, с 15 лет занимавшийся хоккеем в омской ДЮСШ.

Всем им тогда было 18–19 лет. Двое последних в Америку так и не попали, Таратухин через пять лет отыграл один сезон в АХЛ, а вот Свитов, Чистов и Пережогин провели за океаном по несколько сезонов, поиграв и в НХЛ, и в АХЛ.

У Свитова и Чистова вояж за океан состоялся через череду препон и треволнений. Оба хотели уехать уже осенью 2001 года, однако президент «Авангарда» Анатолий Бардин не желал расставаться с хоккеистами и договорился, чтобы их призвали в армию, одновременно пристроив в фарм-клуб омичей «Авангард-ВДВ». Клубы НХЛ не имели права заключать контракты с российским военнослужащими, и парни на два года автоматически оставались в Омске.

Но на этом их злоключения не окончились. В середине 90-х в хоккейном ЦСКА произошел раздрай, великий клуб разделился на два, и обе команды балансировали между Суперлигой и второй по значимости ВХЛ. Одна из них (ХК ЦСКА) положила глаз на «сосланных» в армию омичей и продавила через Минобороны приказ предоставить их в распоряжение московского клуба. В конце октября 2001-го, когда «Авангард» приехал на матч в Москву, в гостиницу, куда заселились «ястребы», нагрянули представители ХК ЦСКА, предъявили руководству «Авангарда» директиву и увезли Свитова, Чистова и еще одну нашу хоккейную «звездочку» – защитника Кирилла Кольцова.

Начались судебные разбирательства, в двух ЦСКА не могли договориться между собой, «Авангард» требовал вернуть своих воспитанников, а те подали иски с требованием расторгнуть контракты с «Авангардом». Хоккеисты, две недели занимавшиеся вместо тренировок строевой подготовкой и крашением заборов, были обижены на Бардина и на все руководство омского клуба.

– В Омск я больше не поеду. Никакого желания играть за «Авангард» теперь не испытываю. Десять лет из России спокойно уезжали в НХЛ, и никто не чинил игрокам препятствий при заключении контрактов, а мы со Стасом вдруг оказались в такой ситуации, – говорил журналистам Александр Свитов.

В итоге летом 2002 года Свитов уехал в «Тампу-Бэй», на следующий сезон был обменян в «Коламбус», потом год помыкался в АХЛ, в период локаута 2004–2005 годов вернулся-таки в «Авангард», после еще раз съездил в Америку, проведя полноценный сезон в «Коламбусе», где запомнился зрелищными драками. В 2007 году Свитов окончательно вернулся в Россию. В НХЛ он сыграл 186 матчей, забросил в них 13 шайб, сделав 24 голевые передачи и отсидев 229 минут на скамейке штрафников.

После возвращения Свитов провел три сезона в родном клубе, затем поиграл в Уфе, Казани и Ярославле. В 2012 году он в составе сборной России стал чемпионом мира, годом ранее с «Салаватом Юлаевым» выиграл Кубок Гагарина, а в 2018-м повторил это достижение уже в составе «Ак Барса». В феврале 2022 года Александр Свитов в последний раз в качестве игрока вышел на лед в составе «Омских крыльев», а теперь входит в тренерский штаб «Авангарда».

Станислав Чистов уехал в Америку в то же межсезонье, что и Свитов, но, в отличие от него, за «Авангард» больше не выступал. В НХЛ Чистов провел четыре сезона, играя за «Анахайм» и «Бостон» и периодически спускаясь в их фарм-клубы в АХЛ. В первой же игре Станислав набрал 4 (1+3) очка, лучше никто из россиян не начинал, но потом результативность нападающего резко снизилась, зато возросло количество драк, в которых задиристый, но малогабаритный форвард нередко проигрывал. Всего в НХЛ на его счету 217 матчей и 67 (23+44) набранных очков.

На следующий год за океан уехал выбранный «Монреалем» Александр Пережогин. В сезоне 2003–2004 годов пробиться в НХЛ он не смог, на время локаута вернулся в «Авангард», а в 2005-м вновь отправился покорять НХЛ. На этот раз одному из лучших омских хоккеистов это удалось. Пережогин отыграл в «Монреале» два сезона, выйдя на лед в 134 матчах, но набрал в них всего 36 (16+24) очков, так как использовался только в низших звеньях. Это не устраивало прирожденного голеадора, он вернулся в Россию, правда, в Уфу, и только в 2010 году вновь надел форму «Авангарда», за который отыграл еще девять сезонов, по сей день оставаясь лидером «ястребов» по числу проведенных в КХЛ матчей, заброшенных шайб и времени в штрафных боксах.

В том же 2003 году в НХЛ дебютировал сегодня мало кому известный нападающий Михаил Кулешов. Он приобщился к хоккею еще в родной Перми, но в 15 лет переехал в Омск, и смело может считаться воспитанником «Авангарда», форму которого надел в 16 лет, правда, сыграл в ней всего четыре матча. Именно Кулешов первым из омичей был задрафтован в НХЛ. Это произошло в 1999 году, но «Колорадо Эвеланш» четыре сезона держал его в фарм-клубе, допустив лишь к трем играм за основной состав.

Нереализованные мечты

Следующий омич появился в НХЛ лишь в 2010 году. «Сент-Луис Блюз» выбрал Никиту Никитина еще на драфте-2004, но защитник предпочел набраться сил и опыта в «Авангарде» и покинул родной Омск только в 24 года. Габаритный и в то же время мобильный хоккеист вписался в североамериканский хоккей, выполняя роль защитника-домоседа. Отработав в «Сент-Луисе» контракт новичка, Никитин отправился в «Коламбус», а через два года – в «Эдмонтон», который заключил с омичом весьма солидный двухлетний контракт с зарплатой 4,5 млн долларов в год. Всего он провел за рубежом шесть сезонов, сыграл в 264 матчах, в которых набрал 76 (17+59) очков. Вернувшись в 2016 году в Омск, Никита отыграл сезон в «Авангарде», а затем два сезона в «Тракторе», где после ряда травм и завершил карьеру.

Встретив 2014 год в Омске, покорять НХЛ отправился самый, пожалуй, талантливый наш хоккеист, нынешняя звезда «Авангарда» Владимир Ткачев. В молодежке он поражал всех своим катанием и игровым интеллектом, постоянно оставляя не у дел всю пятерку соперников и пачками забрасывая шайбы в их ворота. В 2013 году 17-летний форвард дебютировал в «Авангарде», но из-за малых габаритов был забракован тренерским штабом. Ткачев решил, что дома ему в большой хоккей не пробиться и на свой страх и риск уехал в Канаду, где полтора сезона отыграл в юниорской лиге Квебека, но в клубах НХЛ места юному омичу не нашлось, и он вернулся в Россию.

Поиграв в «Адмирале», «Салавате Юлаеве» и уже на лидерских позициях в питерском СКА, Владимир в 2021 году вновь погнался за своей мечтой, заключив контракт новичка с «Лос-Анджелес Кингз». Однако в команде «королей» его не оценили, дав сыграть лишь в четырех матчах, и сослали в фарм-клуб. Возмужавший и уже знающий себе цену форвард не пожелал играть в АХЛ и вновь вернулся, на этот раз в родной Омск.

На следующий год после Ткачева на «захват» Америки нацелился 24-летний Сергей Калинин. За его плечами уже были золото молодежного и взрослого чемпионатов мира и пять сезонов успешной игры за «Авангард», но на драфты НХЛ он почему-то не попадал и, как и Ткачев, решил самостоятельно пробиваться в обход этой системы. В 2015 году Калинин заключил контракт новичка с «Нью-Джерси» и за полтора сезона отыграл в нем в 121 матче, показал весьма низкую результативность – всего 19 (10+9) очков и был отдан «Торонто», за который вообще не выходил на лед, будучи сразу отправлен в АХЛ.

Возможно, причиной неудачной игры за океаном стала жуткая травма, полученная хоккеистом перед отъездом в США. В матче плей-офф-2015 с «Барысом» Калинин напоролся на силовой прием, не удержался на ногах и, потеряв во время падения шлем, ударился головой об лед. Удар быт такой силы, что Сергей начал биться в судорогах, серьезно испугав хоккеистов обеих команд и зрителей.

Его госпитализировали в лучшую клинику Астаны и через две недели выписали, предупредив, что полное восстановление здоровья займет до полугода. Однако омич рискнул поехать в Нью-Джерси раньше срока. В АХЛ игра у Калинина совсем не шла, и следующий сезон он играл уже в питерском СКА, а в 2018 году стал олимпийским чемпионом. После были ЦСКА с Кубком Гагарина и «Трактор». В нынешнем сезоне 33-летний Сергей Калинин пока без контракта.

На пути к «звездам»

На сегодняшний день самым успешным омским «энхаэловцем» следует назвать Илью Михеева. Летом 2019 года любимец Боба Хартли без всякого драфта заключил контракт новичка с «Торонто» и сразу влился в команду, покорив партнеров и болельщиков великолепным кистевым броском и умилив их жалобой на то, что в Канаде негде поесть хороший суп.

С Ильей продлили контракт еще на два сезона, а затем он вышел на рынок свободных агентов и на 4,75 млн долларов в год подписался в «Ванкувер», где отыграл два сезона и нынешним летом был обменен в «Чикаго». За пять сезонов, проведенных за океаном, Михеев сыграл в 293 матчах, набрав 135 (62+73) очков.

Потенциал Ильи позволял достичь и более высокого результата, но его преследовали тяжелые травмы. В Торонто ему разрезали коньком сухожилие руки, в Ванкувере случился разрыв крестообразной связки и вплоть до операции Михеев через боль играл практически на одной ноге.

В первом же раунде драфта 2020 года выбор «Коламбус Блю Джекетс» пал на Егора Чинахова. Это стало неожиданностью для 19-летнего хоккеиста, но не для Боба Хартли, который, встав у руля «Авангарда», сразу приметил скоростного парня с отличным для его возраста броском и стал всячески его опекать, введя в основной состав «ястребов», выигравший Кубок Гагарина.

Несмотря на уговоры руководства «Авангарда» остаться в команде на один-два сезона, на следующий год Егор уехал в США и почти сразу занял в составе «Коламбуса» заметное место. За три сезона омич сыграл в 145 матчах, набрав в них 56 (27+29) очков. Клуб продлил контракт с Чинаховым на два года, увеличив его зарплату более чем вдвое – до 2,1 млн долларов.

Последним играющим в НХЛ воспитанником омского хоккея стал Иван Мирошниченко. В 2020 году «Авангард» выцепил 16-летнего Ивана из школы подмосковного «Витязя» и начал готовить к «взрослому» хоккею. Талантливый юноша выделялся среди сверстников великолепным броском и любовью к силовым приемам, напоминая стиль игры Александра Овечкина, что быстро заметили скауты НХЛ.

В начале 2022 года у Ивана диагностировали онкологическое заболевание – лимфому Ходжкина. Клуб оплатил лечение Мирошниченко в Германии, он одолел болезнь, уже летом возобновил тренировки и осенью дебютировал в «Авангарде». В том же году Ивана в первом раунде драфта выбрал «Вашингтон Кэпиталз» и заключил с ним трехлетний контракт. В прошлом сезоне Мирошниченко сыграл в клубе Овечкина 22 матча, отметившись двумя голами и четырьмя передачами.

Из воспитанников «Авангарда» в этом году в главную лигу мирового хоккея пробивается подписавший трехлетний контракт с «Каролиной» Глеб Трикозов. В будущем намерены попробовать свои силы за океаном выбранные на драфтах клубами НХЛ Семен Чистяков и Михаил Гуляев, перешедшие в СКА Арсений Грицюк и Тимур Кол, играющий с прошлого сезона в «Северстали» Тимур Муханов и вратарь «Омских ястребов» Иван Юнин. Кто из них пробьется в НХЛ, покажет время, но у всех этих парней перед глазами карьеры других воспитанников омского хоккея, попробовавших себя в главной лиге мира и доказавших, что все возможно.

Олег Татин