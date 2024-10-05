За последние 20 лет осеннее потепление наблюдалось в Омске целых 14 раз. Таких городов в России всего четыре.

Позиционирующий себя как один из самых солнечных городов России, Омск может претендовать на неофициальное звание столицы бабьего лета. Как выяснили аналитики сервиса «Яндекс Погода», за последнее 20 лет осеннее потепление в Омске фиксировалось целых 14 раз. Так часто бабье лето приходит только в четыре города страны – помимо Омска, это Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск.

– Абсолютными чемпионами России по частоте наступления бабьего лета являются Новосибирск, Омск, Екатеринбург и Челябинск. В этих городах за последние 20 лет бабье лето наступало в 14 годах. Лидерство сибирских и уральских мегаполисов объясняется их географическим положением. Находясь в глубине Евразии и обладая континентальным климатом, эти города в переходные сезоны чаще других подвержены температурным перепадам, – отмечают специалисты сервиса.

Максимальная температура воздуха за период бабьего лета в Омске составляла +30,3 градуса. Это третий показатель после Краснодара и Красноярска. Кроме того, Омск вошел в число городов, в которых бабье лето случалось по три раза за один сезон.