Омск-Информ
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·Общество

В городе будет до +17, в регионе – до +19 градусов.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу в Омской области ожидается облачная погода. Температура воздуха составит +14...+19 градусов. Ветер будет южный, юго-западный 6–11 м/с.
В воскресенье переменная облачность сохранится. Будет +13...+18 градусов. Местами по региону пройдет небольшой дождь. Скорость ветра составит 7–12 м/с.
По данным открытых источников, в Омске в субботу и воскресенье днем температура будет подниматься до +17 градусов. Осадков не ожидается.
·Общество

В городе будет до +17, в регионе – до +19 градусов.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу в Омской области ожидается облачная погода. Температура воздуха составит +14...+19 градусов. Ветер будет южный, юго-западный 6–11 м/с.
В воскресенье переменная облачность сохранится. Будет +13...+18 градусов. Местами по региону пройдет небольшой дождь. Скорость ветра составит 7–12 м/с.
По данным открытых источников, в Омске в субботу и воскресенье днем температура будет подниматься до +17 градусов. Осадков не ожидается.