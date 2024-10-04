Омск-Информ
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·Общество

Выбросы произошли вчера и сегодня.
Вчера, 3 октября, Обь-Иртышское УГМС зафиксировало превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Омска. В Центральном округе выявили 1,2 ПДК сероводорода, в Кировском - 1,2 ПДК диоксида серы.
Отметим, что по данным мониторинга минприроды Омской области, сегодня в Советском округе также выявили 1,2 ПДК диоксида серы. При этом уровень загрязнения, что сегодня, что вчера, специалисты оценили как «низкий».
·Общество

Выбросы произошли вчера и сегодня.
Вчера, 3 октября, Обь-Иртышское УГМС зафиксировало превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Омска. В Центральном округе выявили 1,2 ПДК сероводорода, в Кировском - 1,2 ПДК диоксида серы.
Отметим, что по данным мониторинга минприроды Омской области, сегодня в Советском округе также выявили 1,2 ПДК диоксида серы. При этом уровень загрязнения, что сегодня, что вчера, специалисты оценили как «низкий».