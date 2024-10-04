Технология позволяет увеличить эффективность солнечных электростанций до 90 %.

Ученые ОмГТУ разработали уникальную систему для очистки солнечных панелей от пыли, снега и наледи, а также их автоматического поворачивания по направлению к солнцу. В теплое время года система разбрызгивает по поверхности солнечных панелей воду, а зимой специальную жидкость против обледенения, сообщает медиа «Трамплин».

– Для зимы мы создали безмасляную антиобледенительную жидкость, которая очищает панель за 12 секунд, – говорит доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» ОмГТУ Антон Бубенчиков. – Созданные панели без каких-либо датчиков «следуют» за солнцем и поворачиваются перпендикулярно солнечным лучам для максимальной выработки электроэнергии. В основе этой системы лежит знание об астрономическом положении и траектории движения солнца в течение суток.

По словам ученого, разработка может повысить эффективность солнечных электростанций на 30–60 % за счет оптимизации ориентации панелей и на 20–95 % за счет регулярной очистки. Отсутствие датчиков и упрощенная система очистки позволяют снизить эксплуатационные расходы, повысить надежность солнечных батарей, а также удешевить процесс их производства на 20–40 %.