Омск-Информ
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·Общество

На карты «Омка» потратят более 200 тысяч рублей.
«Пассажирсервис» объявил конкурс на поставку 10 тыс. электронных проездных карт «Омка». По данным портала Госзакупок, на эти цели из бюджета выделили 216,7 тыс. рублей.
– Цена договора включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, – говорится в документах.
Карты четырех видов нужно поставить до 20 декабря. Для школьников закупят 3000 карт, для пенсионеров – 2000, для студентов – 1000, общих – 4000. Каждая «Омка» должна быть оснащена встроенным микропроцессором с бесконтактным интерфейсом Mifare Classic, совместимым с программным обеспечением «Автоматизированная система оплаты проезда».
·Общество

На карты «Омка» потратят более 200 тысяч рублей.
«Пассажирсервис» объявил конкурс на поставку 10 тыс. электронных проездных карт «Омка». По данным портала Госзакупок, на эти цели из бюджета выделили 216,7 тыс. рублей.
– Цена договора включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, – говорится в документах.
Карты четырех видов нужно поставить до 20 декабря. Для школьников закупят 3000 карт, для пенсионеров – 2000, для студентов – 1000, общих – 4000. Каждая «Омка» должна быть оснащена встроенным микропроцессором с бесконтактным интерфейсом Mifare Classic, совместимым с программным обеспечением «Автоматизированная система оплаты проезда».