Директор департамента правового обеспечения Олег Баланов получил новую должность.

Директор департамента правового обеспечения Олег Баланов, как и анонсировалось ранее, получил пост вице-мэра. Планируется, что чиновник станет совмещать две должности. При этом Баланову доверят курировать юридический и контрольный блоки.

Как уточнил мэр Сергей Шелест, к своим обязанностям уже восьмой вице-мэр приступил накануне.

По сути, глава города вернул схему, которая работала при его предшественниках. Так, Андрей Подгорбунских несколько лет совмещал посты главы правового департамента и вице-мэра.

Теперь у Сергея Шелеста 8 заместителей: первые – Евгений Фомин и Евгений Романин, простые – Олег Баланов, Елена Дячук, Инна Елецкая, Владимир Куприянов, Юрий Казаков и Константин Книс.