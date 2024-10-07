Врач областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елизавета Панькова рассказала, что означает быть психически здоровым и как это состояние сохранить на долгие годы.

Психическое здоровье – состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. Когда мы говорим о психическом здоровье, мы охватываем не только психологическое благополучие, но и социальное, и эмоциональное здоровье, так как наши чувства, эмоции, действия и переживания отражают состояние нашего психологического состояния.

Важно помнить, что психические функции, включая память, внимание, воображение, мышление, речь и восприятие, развиваются постепенно и гармонично с раннего возраста. На психическое здоровье человека воздействуют различные неблагоприятные внешние и внутренние факторы. Например, это могут быть перемены в образе жизни, трудности на работе, недостаток общения, конфликты. Длительное влияние таких факторов приводит к состоянию стресса, что вызывает ухудшение психического здоровья, поэтому очень важно прислушиваться к своему организму и распознавать его сигналы.

Чтобы эффективно справляться со стрессом, укрепить и сохранить психическое здоровье, действовать нужно комплексно.

Полноценный отдых и здоровый сон – не менее 7-8 часов в сутки. Глубокий сон способствует восстановлению нервной системы, повышению концентрации, улучшает настроение. Для того чтобы повысить качество сна, необходимо наладить режим дня, создать спокойную атмосферу в комнате, избегать кофеина и тяжелой пищи перед сном.

Регулярные занятия физкультурой или спортом. Упражнения способствуют снижению уровня кортизола – гормона стресса – и стимулируют выработку эндорфинов – гормона счастья, что способствует снижению чувства тревоги, напряжения и улучшению эмоционального состояния.

Занятие любимым делом. Если основная деятельность человека не связана с любимым делом, важно уделять достаточно времени для хобби. Это поможет снять накопившееся напряжение.

Правильное и сбалансированное питание обеспечивает организм витаминами и минералами, необходимыми для нормальной работы мозга и нервной системы. Необходимо избегать пищи с высоким гликемическим индексом, так как она вызывает резкие колебания уровня сахара в крови, что может приводить к перепадам настроения и усталости.

Преодоление зависимостей. Важно осознавать, что курение, чрезмерное употребление алкоголя и другие вредные привычки приносят чувство лишь временного облегчения. Зависимость порождает множество стрессов, включая проблемы с работой, отношениями и финансовые трудности. Лечение зависимостей и связанных с ними психических расстройств обычно требует комплексного подхода, включая терапию, медикаменты и поддержку со стороны семьи и сообщества.

Перемена образа мышления. Стремитесь как можно реже сталкиваться с негативом, меньше проводите времени у телевизора, компьютера, избегайте контактов с неприятными людьми. Ищите плюсы во всем, что вас окружает. Не сравнивайте себя с другими и сфокусируйтесь на своем благополучии, позитивно смотрите на жизнь во всех отношениях.

Также человеку крайне необходим свежий воздух, поэтому полезно просто погулять по парку или скверу, погулять около водоема.

Таким образом, осознанный подход к управлению эмоциями, а также внимание к нашим переживаниям и действиям помогут создать благоприятное психологическое состояние, так как ощущение счастья и удовлетворенность жизнью являются залогом благополучия во всех сферах. Психическое здоровье – это путь к достижению поставленных целей и реализации своего потенциала. Для формирования позитивного мышления важно не то, что происходит вокруг, а то, как мы это воспринимаем.