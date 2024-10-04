Весь собранный на субботнике мусор нужно оставлять в местах проведения уборки. Он будет вывезен.

5 октября в Омске пройдет общегородской субботник, который станет финальным мероприятием осеннего месячника чистоты. Он стартовал 9 сентября. Активисты КТОСов, общественные организации и неравнодушные омичи убирали городские территории, а также высаживали деревья и кустарники.

Завтра эти работы будут проводиться по всему городу. На уборку придомовых и общественных территорий выйдут неравнодушные жители и сотрудники различных предприятий и ведомств.

– Всем участникам субботника напоминают, что собранный на общественных территориях мусор в мешках необходимо оставлять в месте проведения уборки. Волонтерам и общественным организациям с вывозом мусора с территорий общего пользования поможет городское Управление дорожного хозяйства и благоустройства, – сообщили в мэрии. – Предприятия и организации обязаны вывозить собранный на субботнике мусор собственными силами.

Ставить мусорные мешки вдоль дорог, а также сбрасывать отходы от субботников в контейнерные площадки. Мусор, собранный на территориях многоквартирных домов, нужно оставлять в мешках возле санитарных площадок. Его вывезет регоператор «Магнит».