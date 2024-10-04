Мужчина брал себе 10 %, перечислял остальные деньги злоумышленникам.

Омская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 38-летнего ветеринара, который участвовал в обмане пенсионеров. Дело передали в Октябрьский районный суд Омска, сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, в мае мужчина увидел в интернете объявление о подработке курьером и откликнулся на него. Уже в первый рабочий день, когда омич приехал за деньгами к пенсионерке, он понял, что имеет дело с мошенниками. Преступники звонили пожилым людям и сообщали о попавших в беду родственниках, которым срочно нужны деньги. Омич забрал деньги у обманутых пенсионеров, оставив в свою долю – 10 %. Остальное он перечислял мошенникам.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину в июле на заправке на улице Химиков. К тому моменту он успел поучаствовать в обмане 5 омичей в возрасте от 80 до 93 лет. Они лишились в общей сложности 3,1 млн рублей.

Остальных участников преступной группы еще ищут.