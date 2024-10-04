Предложенные в рамках социальной акции проекты благоустройства сельских территорий в муниципальных районах завершены еще в полутора десятках поселений.

В Омской области продолжается реализация масштабного проекта общественных инициатив «Решают люди», инициированного главой региона Виталием Хоценко. Подробно о том, что удалось реализовать за последнее время, губернатор рассказал в своем телеграм-канале. В частности, он сообщил о завершении благоустройства территории КДЦ «Современник» в райцентре Москаленки и строительстве детской площадки в селе Тумановка.

В селе Мангут Называевского района появилась новая спортивная площадка. В селе Желанном Одесского района завершены работы по благоустройству сквера «Центральный», благоустроен мемориальный комплекс в селе Благодаровка, а также площадь возле районного Дома культуры. В селе Александровка Тевризского района благоустроена территория памятника участникам Великой Отечественной войны. «Памятник погибшим в Великой Отечественной войне» обновили в селе Усть-Тара Тарского района.

В селе Царицыно Калачинского района благоустроена территория обелиска «Павшим воинам». В Колосовке благоустроена территория, прилегающая к Центру по работе с детьми и молодежью. В селе Паново Крутинского района и Георгиевке Кормиловского района благоустроены территории, прилегающие к домам культуры.

В Большеречье благоустроена пешеходная зона от ул. Рабочей до ул. Степной. В селе Боевом Исилькульского района завершены работы по обустройству сквера. В Калачинске, в Большепесчанке Называевского района и селе Пристанском Таврического района появились новые детские площадки.