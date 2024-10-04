Омск-Информ
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·Происшествия

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.
В минувшую среду, 2 октября, в поселке Щучье Любинского района Омской области погиб 26-летний парень. Как сообщает «СуперОмск», на него упала кирпичная стена на территории бывшей животноводческой фермы.
Тело погибшего направили в морг. По факту инцидента Следственный комитет проводит проверку.
·Происшествия

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.
В минувшую среду, 2 октября, в поселке Щучье Любинского района Омской области погиб 26-летний парень. Как сообщает «СуперОмск», на него упала кирпичная стена на территории бывшей животноводческой фермы.
Тело погибшего направили в морг. По факту инцидента Следственный комитет проводит проверку.