Крупнейшие инвестиции – более четверти миллиарда рублей – направила в модернизацию инфраструктуры ссузов компания «Газпром нефть».

В российских колледжах откроются новые учебные классы и лаборатории для подготовки кадров в нефтяной отрасли. Крупнейшие инвестиции в модернизацию инфраструктуры образовательных учреждений направила «Газпром нефть» – более четверти миллиарда рублей. В рамках программы «Лига колледжей» компания сотрудничает с 18 ведущими ссузами по всей стране, в которых обучается около 3 тыс. студентов.

– Создание конкурентного кадрового резерва – такой же стратегический вопрос, как внедрение современных технологий или разработка новых продуктов. Многие навыки в сегменте смазочного производства уникальны, получить их можно только на практике. Поэтому, выстраивая программу взаимодействия с учебными заведениями, мы ориентируемся на максимальное погружение студентов в контекст отрасли, в будущую профессию, стремимся дать как можно больше прикладного опыта. Это инвестиции в человеческие ресурсы, которые в современном мире являются самыми эффективными, – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

В Омске компания развивает многолетнее партнерство с Омским промышленно-экономическим колледжем (ОПЭК), ведущим профильную подготовку специалистов для нефтепереработки и нефтехимии. Сотрудники Омского завода смазочных материалов ежегодно входят в экспертный состав государственной экзаменационной комиссии колледжа, являются кураторами научных проектов. Комплексная система стажировок для старшекурсников, разработанная совместно с колледжем, позволяет вести практико-ориентированную подготовку на действующих технологических объектах предприятия и формировать необходимые компетенции еще на этапе обучения. Также студенты ОПЭК являются постоянными участниками заводских мероприятий, в том числе конкурсов профессионального мастерства и научно-технических конференций.

– Обучающиеся проходят стажировку, практику на наших предприятиях. Это значит, что они понимают требования к работе на современном производстве. Подготовлены к выполнению задач без потери времени на переподготовку. Востребованность кадров растет, поэтому мы будем увеличивать количество партнерских организаций, расширять спектр профессий и число обучающихся. Думаю, что в итоге в регионах деятельности мы так или иначе охватим все колледжи, где обучают интересующим нас профессиям, – сообщил ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

Компания активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». В частности, благодаря этому партнерский колледж компании в Омске получил дополнительный грант от государства в размере 100 млн рублей на создание регионального центра по подготовке специалистов рабочих профессий.