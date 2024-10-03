Омск-Информ
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·Политика

Он будет состоять из руководителя, его заместителя и работников.
Глава региона Виталий Хоценко подписал указ «О Секретариате Губернатора Омской области». Документ появился на сайте регионального правительства.
Секретариат, упраздненный при Викторе Назарове, снова появится в структуре аппарата губернатора и правительства области. Сотрудники секретариата будут собирать для Хоценко информацию для меропритий, готовить документы для совещаний, координировать созданные губернатором органы, рассматривать корреспонденцию, поступающую в адрес губернатора, организовывать командировки. Одной из функций также станет планирование и организация рабочего времени Хоценко.
В штате секретариата будут состоять руководитель, его заместитель и другие работники. Секретариат будет подчиняться непосредственно главе региона.
·Политика

Он будет состоять из руководителя, его заместителя и работников.
Глава региона Виталий Хоценко подписал указ «О Секретариате Губернатора Омской области». Документ появился на сайте регионального правительства.
Секретариат, упраздненный при Викторе Назарове, снова появится в структуре аппарата губернатора и правительства области. Сотрудники секретариата будут собирать для Хоценко информацию для меропритий, готовить документы для совещаний, координировать созданные губернатором органы, рассматривать корреспонденцию, поступающую в адрес губернатора, организовывать командировки. Одной из функций также станет планирование и организация рабочего времени Хоценко.
В штате секретариата будут состоять руководитель, его заместитель и другие работники. Секретариат будет подчиняться непосредственно главе региона.