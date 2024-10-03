Его пассажир скончался, а водитель был доставлен в больницу.
Сегодня, 3 октября, около 13:00 часов стало известно о смертельном ДТП в Оконешниковском районе Омской области.
Предварительно установлено, что 46-летний водитель за рулем ВАЗ-2115 на автодороге Горьковское – Оконешниково не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
В результате аварии пассажир автомобиля, мужчина, личность которого устанавливается, скончался на месте происшествия, водитель доставлен в медицинское учреждение.
Проводится дальнейшая проверка по установлению обстоятельств ДТП.