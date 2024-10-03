Омск-Информ
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·Спорт

Бывший главный тренер «ястребов» отметил положительные изменения в игре команды.

Игровой кризис в «Авангарде» завершен, считает хоккейный эксперт Дмитрий Рябыкин. Легенда омского клуба, непродолжительное время работавший главным тренером «ястребов», рассказал о важности победы над новосибирской «Сибирью». После семи поражений подряд «Авангард» одержал волевую победу над географическими соседями (3:2).

– Скорее всего, «Авангард» уже оттолкнулся ото дна. Победа над «Сибирью» – очень тяжелая и очень важная. Команда сбросила психологический груз, это может привести к тому, что «Авангард» наконец начнет забивать первым. Набирает ход Буше, отлично стартовал Спунер, все ждут Бердина. Думаю, что болельщики «Авангарда» теперь легче вздохнут, – цитирует Рябыкина портал Russia-Hockey.ru.

Сегодня «Авангард» принимает дома лидера КХЛ, ярославский «Локомотив». Начало матча в 19:30.

·Спорт

Бывший главный тренер «ястребов» отметил положительные изменения в игре команды.

Игровой кризис в «Авангарде» завершен, считает хоккейный эксперт Дмитрий Рябыкин. Легенда омского клуба, непродолжительное время работавший главным тренером «ястребов», рассказал о важности победы над новосибирской «Сибирью». После семи поражений подряд «Авангард» одержал волевую победу над географическими соседями (3:2).

– Скорее всего, «Авангард» уже оттолкнулся ото дна. Победа над «Сибирью» – очень тяжелая и очень важная. Команда сбросила психологический груз, это может привести к тому, что «Авангард» наконец начнет забивать первым. Набирает ход Буше, отлично стартовал Спунер, все ждут Бердина. Думаю, что болельщики «Авангарда» теперь легче вздохнут, – цитирует Рябыкина портал Russia-Hockey.ru.

Сегодня «Авангард» принимает дома лидера КХЛ, ярославский «Локомотив». Начало матча в 19:30.