Ребята, которые имели особые заслуги в учебе, культуре, спорте и общественной жизни, получили сертификаты.
Сегодня мэр Сергей Шелест вручил ученикам омских школ сертификаты на именную стипендию. На конкурсный отбор было подано 56 заявок, победителями стали 10 ребят, которые больше всего выделялись своими успехами в области учебы, культуры, спорта и общественной жизни.
Стипендиатами стали:
- Александр Деревянкин, ученик 10-го класса школы № 73 – за успехи в робототехнике и авиамоделировании.
- Сергей Жубурс, ученик 10-го класса лицея № 137 – за спортивные успехи по греко-римской борьбе.
- Кравченко Василиса, ученица 9-го класса гимназии № 19 – за особые успехи в учебе и участии в общественной деятельности.
- Артём Лисин, ученик 9-го класса лицея № 54 – за успехи в информатике, физике, математике и экономике.
- Екатерина Макаренко, ученица 10-го класса школы № 28 – за спортивные успехи по легкой атлетике.
- Мягков Фёдор, ученик 9-го класса гимназии № 43 – за успешное выступление в олимпиадах по множеству разных дисциплин.
- Парыгин Максим, ученик 10-го класса школы № 60 – за активное участие в общественных объединениях, спортивные успехи по теннису.
- Рудевский Степан, ученик 10-го класса школы № 34 – за успехи в литературе, обществознании, истории, биологии, а также за участие в научных конференциях.
- Андрей Сухоруков, ученик 10-го класса лицея № 64 – за выдающееся выступление в олимпиадах по биологии, а также по ряду других предметов.
- Матвей Кочергин, ученик 9-го класса гимназии № 140 – за победу в региональном этапе Всероссийской инженерной олимпиады «Звезда» и конкурсе Всероссийского Русского географического общества «Лучший гид России».
– Поздравляю всех ребят с заслуженным успехом и желаю им не сбавлять набранных оборотов, чтобы прославлять родной город и стать достойной сменой старшему поколению, – написал мэр Сергей Шелест в своем посте в Telegram.
Все ребята получили сертификаты на 10 000 рублей от мэра города.