Акция продлится с 7 по 20 октября. Сделать это можно в банках и некоторых магазинах.

В отделении Омск Банка России вновь предложили принять участие в акции «Монетная неделя». С 7 по 20 октября омичи смогут обменять мелочь на бумажные деньги не только в банках, но и в некоторых магазинах.

Для того чтобы это сделать, нужно выбрать на сайте монетнаянеделя.рфудобную локацию, собрать железные деньги и прийти обменять их на банкноты.

Сдать можно любые монеты Банка России, находящиеся в обращении с 1997 года. Специалисты советуют заранее рассортировать монеты по номиналу. Зачислить деньги на счет можно только в банках. При обращении в банк лучше иметь при себе паспорт. Он может понадобиться для проведения операции. В магазине документы не потребуются.

Во время весенней акции омичи вернули в оборот больше 470 тысяч монет на общую сумму почти 2 млн рублей.