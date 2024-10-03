Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Он приобрел худи и брюки для своих детей.
Сегодня в торговом центре «Мега» в Омске открылся магазин белорусской одежды Mark Formelle. Как сообщили в облправительстве, на открытии побывали губернатор Виталий Хоценко, его заместитель Андрей Шпиленко, учредитель компании Андрей Сериков и председатель Минского областного исполкома Александр Турчин.
По данным портала «НГС55», губернатор потратил в магазине более 10 тыс. рублей, купив одежду для своих детей. Так, он взял худи и толстовку для девочек по 1299 рублей каждая и брюки для девочек за 1000 рублей.
Магазин Mark Formelle открылся на месте торгового пространства бренда Sela, который занял другое помещение.
·Экономика/Бизнес

Он приобрел худи и брюки для своих детей.
Сегодня в торговом центре «Мега» в Омске открылся магазин белорусской одежды Mark Formelle. Как сообщили в облправительстве, на открытии побывали губернатор Виталий Хоценко, его заместитель Андрей Шпиленко, учредитель компании Андрей Сериков и председатель Минского областного исполкома Александр Турчин.
По данным портала «НГС55», губернатор потратил в магазине более 10 тыс. рублей, купив одежду для своих детей. Так, он взял худи и толстовку для девочек по 1299 рублей каждая и брюки для девочек за 1000 рублей.
Магазин Mark Formelle открылся на месте торгового пространства бренда Sela, который занял другое помещение.