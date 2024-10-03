В регионе ожидается теплая зима.

Гидрометцентр РФ опубликовал вероятностный прогноз температурного режима в России на период с октября 2024 по март 2025 года. Как явствует из данных, с вероятностью 65–69 % в северных и центральных районах Сибирского федерального округа температурный фон планируется выше нормы.

Как ранее сообщалось, октябрь в Омской области обещает быть теплым. По данным синоптиков, ноябрь ожидается в пределах нормы, а декабрь снова окажется аномально теплым.

В январе, феврале и марте в регионе не предполагается сильных морозов. Показатели приблизятся к средним многолетним данным. То есть сверхморозов в Омской области не планируется.