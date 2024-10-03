Женщина, применив захват руками, выдернула у вора бутылку.

Продуктовый магазин на улице Моторной стал местом битвы продавщицы и грабителя. Вечером злоумышленник, войдя в торговую точку, остановился у полки с алкоголем. Взяв в руки бутылку водки, шампанского и вина, стремительно направился к выходу.

Однако продавец не собиралась так просто сдаваться. Она сразу же пошла врукопашную, сбив кепку с головы мужчины. Таким маневром она вернула в магазин одну бутылку. Вторая похищенная бутылка упала на пол. Третья бутылка отправилась вместе с вором на улицу.

Камеры видеонаблюдения помогли полицейским в кратчайшие сроки установить личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 42-летний житель Ленинского округа. Полицеские задержали его дома. На допросе злоумышленник рассказал, что похищенный алкоголь сразу же употребил.

Следователь отдела полиции № 5 УМВД России по городу Омску возбудил в отношении фигуранта уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Судьей Ленинского районного суда города злоумышленника отправили под домашний арест.

Ранее омич уже был судим за кражу, незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.