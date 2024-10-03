Перекрытия на разных сторонах улицы совпали, а для людей не предусмотрели безопасный проход. Два микрорайона остались отрезанными друг от друга.

В Омске на фоне явно затягивающегося ремонта бульвара Архитекторов стартовали новые ремонтные работы, причем буквально на противоположной стороне улицы. В начале сентября на Левобережье Омска застройщик, компания «Брусника», приступил к оборудованию выездов для будущего микрорайона Кварталы Драверта. Рабочие капитально перегородили тротуар и велодорожку между остановкой «Бульвар Кузьмина» и пересечением улиц Крупской и бульвара Архитекторов.

Непонятно, куда ведет стрелка с надписью «обход»: то ли к пешеходному переходу через дорогу, то ли к проезжей части, огороженной сигнальными конусами.

Пройти дальше по улице Крупской еще можно было по другой стороне улицы, но с 16 сентября на реконструкцию закрыли последний участок бульвара Архитекторов. В итоге образовался тупик для пешеходов: тротуар на другой стороне уперся в перекопанный бульвар. Потому соседние микрорайны, например Тополиный и Прибрежный, оказались отрезанными друг от друга.

На карте это выглядит примерно вот так:

Уже третью неделю омичи перебираются на другую сторону по проезжей части, где от потока машин их отделяет оранжевый пунктир оградительных конусов, даже не подсвеченный по вечерам. Со стройки, сквозь линию конусов, также периодически выезжает техника.

Чтобы снова вернуться на тротуар, нужно не пропустить не обозначенную указателями узкую лазейку между заборами. Омичей, вынужденных лавировать между машинами и рисковать при этом жизнью, возмущает подобная ситуация.

– Не предусмотрели нормальный обход для пешеходов. Приходится обходить заборы по проезжей части, при этом нет никакой безопасной зоны, стоят только конусы, – отмечает местный житель.

Другие пешеходы ищут «брод» на противоположной стороне улицы Крупской, где тротуар от пешеходного перехода на перекрестке отделяет перекопанный бульвар Архитекторов.

Информацию о безопасных путях обхода этого участка жителям не предоставили ни ресурсный застройщик, ни городская администрация. В результате жители вынуждены придумывать новые способы передвижения в этой части Левобережья, все они небезопасны.

– Я часто хожу к ребенку на занятия. Прыгаю и прыгаю бесконечно. А сегодня увидела, какая там (на бульваре Архитекторов) яма. Не перепрыгнешь. И здесь (вдоль Кварталов Драверта) все перекрыто. Идешь – боишься, не дай бог какой дурак на машине выедет. Вот так и ходим. Но работы тоже как-то проводить надо, – сказала жительница микрорайона Тополиный.

Перебраться на другую сторону можно еще на автобусе. Однако в Тополином, по словам омички, после перекрытия бульвара совсем не осталось транспорта.

Когда будут готовы выезды из нового микрорайона – неизвестно, а бульвар Архитекторов городские власти обещают отремонтировать и открыть к концу года. До этого события еще около трех месяцев. Следовательно, прыгать и искать лазейки между заборами, а хорошо бы – летать, жителям соседних микрорайонов придется как минимум до зимы.