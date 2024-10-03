Омск-Информ
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·Происшествия

Другого жильца удалось спасти.

Вчера, 2 октября, вспыхнул пожар в трехквартирном доме в Саргатском районе. Строение находилось в селе Нижний Иртыш.

По данным спасателей, площадь возгорания составила 110 квадратных метров. К сожалению, в результате возгорания не удалось спасти собственника горевшей квартиры – он погиб. Другого жильца вытащили из огня.

Дознаватели МЧС предварительно установили, что пожар случился из-за непотушенной сигареты. Автономного пожарного извещателя в доме не было.

Проверка продолжается, в ходе которой установят причины инцидента.

·Происшествия

Другого жильца удалось спасти.

Вчера, 2 октября, вспыхнул пожар в трехквартирном доме в Саргатском районе. Строение находилось в селе Нижний Иртыш.

По данным спасателей, площадь возгорания составила 110 квадратных метров. К сожалению, в результате возгорания не удалось спасти собственника горевшей квартиры – он погиб. Другого жильца вытащили из огня.

Дознаватели МЧС предварительно установили, что пожар случился из-за непотушенной сигареты. Автономного пожарного извещателя в доме не было.

Проверка продолжается, в ходе которой установят причины инцидента.