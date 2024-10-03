Пока один из злоумышленников вкручивал лампочку в сарае, второй украл 16,5 тыс. рублей.

В Таврическом районе мошенники искуссно подобрали ключик к 85-летней местной жительнице.

Социальный работник заподозрила неладное после того, как пенсионерка дала ей купюру 5 тыс. рублей из «банка приколов» для покупки продуктов. Она обратилась к полицейским.

В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что купюра попала в руки старушки после знакомства с двумя мужчинами, предствившимися сотрудниками правительства Омской области. В силу возраста 85-летняя женщина не попросила у них документов и пустила на порог. Подделку она тоже не смогла отличить от оригинала.

Незваные гости объяснили женщине, что реализуют программу по газификации. Чтобы втереться в доверие к пенсионерке, они пили с ней чай, беседовали и делали «добрые дела». В частности, вкрутили лампочку в сарае. Пока один был с пенсионеркой в сарае, второй орудовал у нее дома. Злоумышленник похитил у потерпевшей 16,5 тысячи рублей, а перед уходом вернул якобы одну из ее купюр, на самом деле – ту самую банкноту «банка приколов».

Сотрудники уголовного розыска установили личности и задержали злоумышленников – ими оказались двое местных жителей, 41 и 59 лет. Оба перебиваются случайными заработками, ранее судимы за совершение краж и других имущественных преступлений. Идея обмануть пожилого человека, сыграв на его доверчивости, пришла младшему из них.

Следователем отдела МВД России по Таврическому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Похищенные деньги фигуранты планируют в ближайшее время вернуть пенсионерке.