Посещение мемориального комплекса в парке имени 30-летия Победы стало частью обширной программы визита белорусской делегации в регион.

В целях дальнейшего расширения сотрудничества между Омской областью и Республикой Беларусь в регион прибыла представительная делегация официальных и деловых кругов республики. В состав делегации входят заместитель министра промышленности Республики Беларусь, представители Минского областного исполнительного комитета, руководители крупнейших белорусских концернов и холдингов.

Укреплению экономических связей способствует совместное историческое прошлое. Братские народы вместе шли огненными дорогами Великой Отечественной войны, несли колоссальные людские потери и добились победы над фашизмом. В память об этом и россияне, и белорусы посетили мемориальный комплекс региона. Шествие возглавили губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин. Возложив цветы к Вечному огню они почтили память воинов минутой молчания.

Дальнейшая программа визита белорусской делегации включает в себя посещение ряда омских предприятий, встречи с компаниями-партнерами, участие в открытии мультибрендовых центров белорусской техники.